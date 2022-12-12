Обвалилися мости та затопило будинки: масштабна повінь накрила турецьку Анталію (відео)

В Анталії вже створили спеціальний кризовий центр для боротьби з наслідками руйнівних злив.
Потужні зливи спричинили повінь у курортному місті Анталья на півдні Туреччини. Вода на вулицях зносить автомобілі, зникла електрика.
Про це повідомляє CNN Turk.
Як уточнюється, у місті через зливи обвалилася частина мостів, виявилися затоплені підприємства та житлові будинки. У районі Кумлуджа відомо про сотню постраждалих теплиць місцевих мешканців.
Мер Анталії Кумлуджа Мустафа Колеоглу скасував заняття у міських школах. "Ми не бачили такої ситуації приблизно 50 років", - сказав він.
Наразі у місті створили спеціальний кризовий центр для боротьби з наслідками повені.
Раніше стало відомо, що зливи затопили Джидду, друге за величиною місто в королівстві Саудівська Аравія, розташоване на узбережжі Червоного моря. Рух транспорту на вулицях неможливий, бурхливі потоки зносять автомобілі. Туристи намагаються залишити місто, але частину рейсів у міжнародному аеропорту також скасовано.
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