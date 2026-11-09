«Обвалимо на вас пекло»: Іран висунув США ультиматум і дав 48 годин на рішення

Іран дав США 48 годин на припинення бойових дій / © Колаж ТСН.ua

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Іран висунув Сполученим Штатам безапеляційну вимогу повністю зупинити бойові дії на всіх напрямках. На роздуми Вашингтону залишили лише 48 годин. У разі відмови у Тегерані погрожують розв’язати масштабне протистояння.

Про це стало відомо з публікації очільника МЗС Ірану Аббаса Арагчі.

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Іран дав США 48 годин на завершення бойових дій: що буде потім

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прокоментував в мережі X поразку республіканців на проміжних виборах до Конгресу та написав:

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«Американські виборці зробили свій вибір. Настав час Білому дому зробити власний. Наша пропозиція, розрахована на 2 дні, залишається в силі: виконайте вимоги — зокрема, припиніть війну на всіх фронтах — і ви побачите результат. Або ж оберіть війну — і тоді наші пильні, загартовані в боях воїни обвалять на вас пекло», — написав Арагчі.

Дипломат додатково підкреслив, що громадяни США вже висловили свою позицію під час голосування.

Оскільки повідомлення було опубліковане ввечері 8 листопада, термін двох діб спливе вже завтра, ввечері 10 листопада.

Сьогодні зранку Аббас Арагчі опублікував ще одне повідомлення щодо США:

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«Президент США чудово розуміє, що переважна більшість американців відчуває відразу до Ізраїлю. Що дивно, він, схоже, не розуміє, чому так сталося. Американцям, вочевидь, уже вкрай набридло, що Ізраїль вводить в оману адміністрації США, втягуючи їх у „нескінченні війни“. З них досить. Як, утім, і з нашого регіону», — написав очільник МЗС Ірану.

Трамп пригрозив ударами по Ірану

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю CNN заявив про можливість відновлення військових ударів по Ірану, якщо переговори щодо ядерної угоди та розблокування Ормузької протоки не просунуться.

Назвавши Іран «неплатоспроможною державою», він зазначив, що подальший розвиток подій залежить від готовності Тегерана погодитися на серйозні умови. Американські сили в регіоні, за його словами, перебувають у повній бойовій готовності та чекають наказу. Зокрема, залучено три авіаносці.

Трамп наголосив, що вже завдав Ірану значних військових втрат, тому повторна атака є малоймовірною, але можливою. США вже визначили нові цілі для потенційних ударів, серед яких 38 мостів.

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Водночас Трамп додав, що не хотів би руйнувати інфраструктуру Ірану, оскільки на її відновлення знадобляться роки.

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