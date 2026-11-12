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Обвалився триповерховий будинок: є загиблі та майже два десятки постраждалих
У Брукліні повністю обвалився триповерховий житловий будинок, зведений 1930 року. Унаслідок трагедії загинули щонайменше двоє людей, а ще 17 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.
У Брукліні, районі Нью-Йорка, на краю будівельного майданчика обвалився триповерховий будинок. Щонайменше двоє людей загинули, 17 постраждалих доправили до лікарень. Четверо з них перебувають у критичному стані.
Про це пише АР.
Представники пожежної служби повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на місці триватимуть ще кілька днів. Точну кількість зниклих безвісти встановити поки не вдалося.
Будівля була багатофункціональною: над комерційними приміщеннями розташовувалися квартири. Вона стояла біля ділянки, де для іншого будівельного проєкту знесли одноповерхову споруду. На майданчику тривали земляні роботи. Після обвалу цегла й деревина засипали будівельну яму.
Сусідня будівля, яка мала спільну стіну з тією, що обвалилася, встояла, однак її стіну зруйнувало під час інциденту.
Нагадаємо, у Стамбулі обвалився семиповерховий житловий будинок. Загинули двоє осіб.