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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Обвалився триповерховий будинок: є загиблі та майже два десятки постраждалих

У Брукліні повністю обвалився триповерховий житловий будинок, зведений 1930 року. Унаслідок трагедії загинули щонайменше двоє людей, а ще 17 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці трагедії

На місці трагедії / © Getty Images

У Брукліні, районі Нью-Йорка, на краю будівельного майданчика обвалився триповерховий будинок. Щонайменше двоє людей загинули, 17 постраждалих доправили до лікарень. Четверо з них перебувають у критичному стані.

Про це пише АР.

Представники пожежної служби повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на місці триватимуть ще кілька днів. Точну кількість зниклих безвісти встановити поки не вдалося.

Будівля була багатофункціональною: над комерційними приміщеннями розташовувалися квартири. Вона стояла біля ділянки, де для іншого будівельного проєкту знесли одноповерхову споруду. На майданчику тривали земляні роботи. Після обвалу цегла й деревина засипали будівельну яму.

Сусідня будівля, яка мала спільну стіну з тією, що обвалилася, встояла, однак її стіну зруйнувало під час інциденту.

Нагадаємо, у Стамбулі обвалився семиповерховий житловий будинок. Загинули двоє осіб.

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