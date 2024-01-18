Обвинувачення у справі Трампа можуть скасувати через романтичні стосунки прокурорів

У справі про звинувачення експрезидента США Дональда Трампа у спробі скасувати результати виборів 2020 року, під час якої відбувся штурм Капітолію, з’явився новий поворот. Прокурорів, які підтримують звинувачення, запідозрили у романтичних стосунках і вимагають скасувати обвинувальний акт.

Про це повідомляє видання The Hill.

Адвокат Майк Роман, який є одним зі співвідповідачів колишнього президента у справі про втручання у вибори, заявив, що прокурор округу Фултон (штат Джорджія) Фані Вілліс залучила свого партнера у стосунках Натана Вейда як головного обвинувача.

Він стверджує, що ймовірний зв'язок між Вілліс і спеціальним прокурором Вейдом робить обвинувальний акт "фатально дефектним", і попросив суддю зняти обвинувачення, а також відсторонити офіс окружного прокурора від подальшої участі у справі.

Суддя штату Джорджія Скотт Макафі, який веде кримінальну справу про звинувачення Дональда Трампа, наказав Вілліс надати письмові пояснення з цього приводу до 2 лютого. Також суддя призначив слухання стосовно звинувачень на адресу прокурора на 15 лютого.

У виданні зауважили, що того ж дня Трамп і його юридична команда повинні з'явитися у Нью-Йорку на судове засідання в іншій кримінальній справі – про відмивання грошей.

Нагадаємо, раніше федеральний суддя відхилив прохання експрезидента США Дональда Трампа зняти з нього обвинувачення у втручанні у вибори на підставі "президентської недоторканності".

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