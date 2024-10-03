Звинуватили у зґвалтуванні дівчинки, але до СІЗО не відправили: де служить російський "православний блогер"

В РФ Клауд має популярність. Співгромадяни називають його "російським німцем", який б'ється за їхню країну.

Суд Санкт-Петербурга (Росія) не відправив до СІЗО так званого "православного блогера" Клауда Роммеля, якого звинуватили у зґвалтуванні 11-річної дочки співмешканки. Замість цього блогер воює за контрактом проти України.

Про це з посиланням на "Важные истории" пише Нromadske.

31-річного Клауда Роммеля звинувачують у тому, що він від вересня 2022-го до лютого 2024 року систематично ґвалтував дівчинку — малолітню доньку своєї співмешканки. Як пишуть ЗМІ, він переселив дитину до себе в кімнату через, за його словами, "непрості стосунки дитини з матір’ю".

Родичка дівчинки звернулася до поліції (мати до правоохоронців не зверталася). Лише 2024 року історія набула розголосу. Дитину помістили до притулку, а Роммель опинився в зоні бойових дій. Він пішов на війну проти України після того, як поліція почала перевіряти інформацію про його стосунки з неповнолітньою.

Фото: скрин відео YouTube

Хто такий "православний блогер" насправді

За свідченням батька чоловіка, справжнє ім’я блогера — Олександр. Свого імені він зрікся, коли повернувся з бойових дій на сході України 2014 року — тоді він зазнав поранення й увірував. Чоловік переїхав до Петербурга і вирішив розпочати нове життя під прізвищем генерал-фельдмаршала Вермахту.

Джерела передають, що слідство має "залізні підстави для порушення справи" про зґвалтування малолітньої та насильницькі дії сексуального характеру. Водночас Роммеля не затримують. Сам блогер заперечує провину, хоча визнавав, що робив "медичний масаж" дівчинці. До того ж у Роммеля може бути більше жертв, а саме інші дівчата із так званих неблагополучних родин. Ці діти також фігурували у його блогах.

Засідання у суді 3 жовтня відбувалося у закритому режимі. Врешті суд відмовив у задоволенні клопотання про взяття Клауда Роммеля під варту. Натомість йому обрали запобіжний захід у вигляді нагляду з боку командування військової частини до закінчення контракту.

"Оскільки людина — військовослужбовець, у нього контракт чинний, він у частину має з’явитися. Він, грубо кажучи, з СВО прибув лише через те, що багато уламків у нозі. Там іноді неможливо одразу провести операцію", — сказав адвокат Роммеля.

Нагадаємо, в Україні роками більшає скандалів через насильство та агресію в методах виховання дітей-сиріт у інтернатах.

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