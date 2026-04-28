Об’єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК та ОПЕК+: що це означає

Об’єднані Арабські Емірати офіційно заявили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+, що стало неочікуваним ударом по нафтовому альянсу. Рішення ухвалили на тлі війни з Іраном та кризи в Ормузькій протоці.

Про це пише Reuters.

ОАЕ 28 квітня оголосили про вихід з ОПЕК і ОПЕК+, що стало серйозним ударом по об’єднаннях нафтовидобувних країн та їх неформальному лідеру — Саудівській Аравії.

Вихід країни, яка тривалий час входила до ОПЕК, може дестабілізувати організацію та послабити її позиції, адже раніше вона намагалася зберігати єдність навіть попри суперечності з різних питань — від геополітики до визначення квот на видобуток.

Міністр енергетики ОАЕ Сухейль Мохамед аль-Мазруеї пояснив, що рішення ухвалили після ґрунтовного перегляду енергетичної стратегії держави. На запитання щодо консультацій із Саудівською Аравією він відповів, що це питання не обговорювалося з жодною країною.

«Це політичне рішення, воно було ухвалене після ретельного аналізу поточної та майбутньої політики, пов’язаної з рівнем видобутку», — сказав міністр енергетики.

Країни Перської затоки, які входять до ОПЕК, уже мають труднощі з експортом нафти через Ормузьку протоку — ключовий маршрут між Іраном і Оманом, яким зазвичай транспортується близько п’ятої частини світових обсягів сирої нафти та скрапленого газу. Причиною стали погрози й атаки Ірану на судна.

Вихід ОАЕ з ОПЕК — які наслідки

За словами Мазруеї, саме ситуація в Ормузькій протоці означає, що рішення ОАЕ не матиме значного впливу на ринок.

Водночас вихід країни з ОПЕК можна розцінювати як політичний плюс для президента США Дональда Трампа, який раніше критикував організацію, заявляючи, що вона «оббирає решту світу», штучно завищуючи ціни на нафту.

Трамп також пов’язував військову підтримку США державам Перської затоки з цінами на нафту, наголошуючи, що, попри американський захист, члени ОПЕК «експлуатують це, встановлюючи високі ціни».

Що передувало виходу ОАЕ з ОПЕК?

Рішення про вихід було ухвалене після критики з боку ОАЕ на адресу інших арабських держав, яких звинуватили у недостатній підтримці на тлі численних атак Ірану під час війни. Емірати є важливим економічним центром регіону та одним із ключових союзників США.

Дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш також висловив невдоволення позицією партнерів під час виступу на Gulf Influencers Forum 27 квітня.

«Країни Ради співробітництва держав Перської затоки підтримували одна одну логістично, але політично та військово, я думаю, їхня позиція була найслабшою за всю історію. Я очікував такої слабкої позиції від Ліги арабських держав і не здивований цим, але не очікував цього від Ради співробітництва (держав Перської затоки) і це мене здивувало», — висловився Гаргаш.

Що таке ОПЕК та ОПЕК+?

ОПЕК та ОПЕК+ — це міжнародні об’єднання країн, що видобувають нафту. Їхня головна мета — контролювати обсяги видобутку «чорного золота», щоб впливати на світові ціни та підтримувати стабільність ринку.

ОПЕК — це постійно діючий міжурядовий картель, створений ще 1960 року. До організації входять переважно країни Близького Сходу, Африки та Південної Америки (найвпливовіший учасник — Саудівська Аравія). Країни-учасниці домовляються про квоти (обмеження) на видобуток нафти. Якщо ціни занадто низькі, вони скорочують видобуток, щоб створити дефіцит і підняти вартість.

ОПЕК+ є розширеним форматом, який з’явився 2016 року. Він виник тому, що частки ринку самої лише ОПЕК стало недостатньо для повного контролю над цінами. Туди входять усі країни ОПЕК плюс ще кілька великих експортерів нафти, які формально не є членами організації. Найбільшим і найважливішим гравцем у цьому «плюсі» є Росія.

До слова, Іран через Пакистан передав США пропозицію розблокувати Ормузьку протоку та припинити морську блокаду в обмін на тривале перемир’я або остаточне завершення війни, повідомляє Axios. Тегеран пропонує відкласти ядерні переговори на період після виконання цих умов через відсутність внутрішнього консенсусу щодо поступок. Білий дім підтвердив отримання плану, наголосивши, що укладе лише вигідну США угоду, яка унеможливить появу в Ірану ядерної зброї. Водночас Трамп виступив за продовження блокади, щоб посилити тиск на іранську нафтову інфраструктуру.

