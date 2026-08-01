Обирають нового "Папу"? У Москві задимлення у храмі Василія Блаженного (відео)

Задимлення у храмі Василія Блаженного / © із соцмереж

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У центрі Москви сталося задимлення у храмі Василія Блаженного, розташованому на Красній площі. Територію навколо церкви оточили правоохоронці.

Про це повідомляють російські Telegram-канали Mash, SHOT та «Осторожно, новости».

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За словами очевидців, відкритого вогню біля храму не видно, однак навколо відчувається сильний запах гару. Над куполами будівлі здіймається білий дим.

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© із соцмереж

Рятувальники вже зайшли всередину храму. Один зі свідків також розповів, що бачив двох чоловіків, які бігли до заднього входу. За його словами, саме там могло виникнути займання.

За даними Mash, до храму прибули щонайменше 15 пожежних автомобілів. Також на місці перебувають медики та поліцейські.

Причини й обставини задимлення наразі встановлюють.

Нагадаємо, що The Telegraph пише, що небо над Москвою більше не захищене: СБУ зламала ППО і запустила відлік до кінця режиму Путіна.

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