Оце ручиська: чемпіон з армреслінгу став зіркою Мережі через зовнішність (фото, відео)

Оце ручиська: чемпіон з армреслінгу став зіркою Мережі через зовнішність (фото, відео)

Чоловік має незвично великі руки.

58-річний американець Джеф Дейб став зіркою Мережі, коли почав викладати свої фото. Природа наділила його надзвичайно великими руками.

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"Родзинкою" своєї зовнішності Джеф Дейб хизується на своїх сторінках у соцмережах.

За великі руки чоловіка стали називати "Попаєм" (герой американського анімаційного фільму, який має великі руки).

Коли ж він став брати участь у змаганнях з армреслінгу, отримав нове прізвисько - "Містер великі руки".

Чоловік почав брати участь у турнірах з армрестлінгу наприкінці 1970-х років і одразу став легендарною фігурою в цьому виді спорту.

На одному з турнірів у 1986 році він зламав праву руку в 3-хвилинному поєдинку.

Після лікування Джеф повернувся у спорт, але в поєдинках почав використовувати лише ліву руку.

Чоловік не бере участь у міжнародних турнірах з армреслінгу, бо, за його словами, не хоче витрачати гроші з сімейного бюджету і час на переліти в інші країни.

Розміри рук Джефа Дейба непропорційні розмірам тіла. Коло його передпліччя — 49 сантиметрів (у Івана Піддубного було 46 см), він може вмістити баскетбольного м'яча чи голову людини у долоні.

Медики не виключають, що у Дейба гігантизм (макросамія) або слонова хвороба.

За словами чоловіка, йому ніколи не доводилося використовувати свою силу з метою захисту, оскільки його зовнішності було достатньо.

Вдома Джеф Дейб любить поратися у палісаднику, вирощувати городину та облаштовувати побут.

Попри очікування та прогнози медиків, у сім'ї Дейбів більше не народилося жодного "Попая". Чоловік має трьох дітей і у них немає відхилень як у батька.

Нагадаємо, що 33-річний француз Ентоні Лоффредо, якого називають найбільш модифікованою людиною у світі, ампутував собі два пальці, щоб перетворити руку на кіготь і ще більше відповідати образу “чорного інопланетянина”, на якого він зрештою мріє перетворитися.

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