Очевидці заявили про вибух у небі у Новій Москві: місцевих мешканців розбудив гучний звук

Очевидці повідомляють про вибух у небі над селом Лукіно у Новій Москві.

Про це пише російське "видання" Mash.

За їхньою інформацією, це нібито безпілотник, який упав поблизу — біля річки Пахра.

Місцеві жителі почули гучний звук близько п'ятої години ранку. Наразі на місці падіння уламків працюють оперслужби.

Постраждалих та руйнувань немає.

"Безпілотник впав у поле біля села Лукіно у Новій Москві. Перед цим прогримів вибух. Місце події оточено. Працюють екстрені служби", - пише ще одне російське "ЗМІ".

Нагадаємо, ранку 30 травня місцева влада заявила про атаку дронів на Москву і пошкодження будинків. Також відомо, що постраждали. Зокрема, мер Сергій Собянін повідомив, що вибухи лунали в деяких районах Москви та Підмосков'я.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці Україну. У Держдумі інциденту виправдали. Мовляв, Російська Федерація – "велика країна". Саме тому "лазівки", щоби обійти ППО, знайдуться.