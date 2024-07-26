Очевидець через 22 роки оприлюднив нові кадри руйнування веж-близнюків із "небаченого ракурсу"

Майже 23 роки тому два літаки врізалися у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку під час трагічної і сумнозвісної терористичної атаки.

Майже 3 000 людей загинули 11 вересня 2001 року і ще більше було поранено.

Оскільки значна частина катастрофи другого літака була зафіксована в прямому ефірі телевізійних трансляцій, вже давно збереглися жахливі кадри подій, що розгорталися в той час. Але, схоже, є ще відео, якими варто поділитися, оскільки один чоловік оприлюднив те, що він зняв того дня понад 22 роки тому, і багато хто вважає, що це відео показує падіння веж-близнюків з "небаченого ракурсу", передає LADbible.

На початку тижня Кей Сугімото опублікував на YouTube свої оригінальні кадри, зняті 11 вересня 2001 року "з даху будинку 64 на Сент-Маркс-Плейс у Нью-Йорку на камеру Sony VX2000 з телеконвертером".

Відтоді його відео стало вірусним на сайтах на кшталт X, де користувачі кажуть, що воно показує "нові ракурси руйнування".

"Ці кадри пропонують унікальну перспективу, яку не видно з півдня чи сходу", - сказав один із користувачів. "Ви бачите ці кути вперше в історії".

На відео Сугімото видно, як вежі випускають чорний дим, перш ніж кожна з них врешті-решт впаде на землю.

На Reddit користувачі написали: "Це божевілля, що минуло майже 23 роки, а ми все ще отримуємо нові кадри". А інший додав: "Змушує замислитися, скільки історії зберігається на горищах і в підвалах людей, чекаючи на те, щоб її відкопали".

У коментарях на YouTube Сугімонто пояснив своє рішення оприлюднити відео через стільки часу. Він написав: "Я прибирав у своїй шафі і знайшов коробки, повні касет Hi-8, Digital-8 і DV. Намагаючись відтворити їх, я помітив, що, можливо, близько третини з них розмагнітилися з часом і були або порожніми, або мали значне пошкодження даних. Пошукавши в Інтернеті, я дізнався, що відеокасети не застраховані від старіння, навіть якщо зберігаються в ідеальних умовах, тому я відверто почав їх оцифровувати. Таким чином, зараз я просто завантажую відео".

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Він також додав, що хоча він і був свідком першої авіакатастрофи, але не знімав її. "Якщо я правильно пам'ятаю, - написав він, - думаю, я побіг за своєю відеокамерою після того, як побачив другу авіакатастрофу, відчуваючи, що це не була звичайна аварія".

Користувачі подякували йому за те, що він поділився "унікальною перспективою", і назвали "кришталево чисті" кадри "руйнівними".

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року за допомогою захоплених пасажирських літаків у Нью-Йорку стався терористичний акт, також відомий як 9/11. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв, інфраструктура зазнала збитків на суму не менш ніж 10 млрд доларів США. У теракті запідозрили "Аль-Каїду" на чолі з Усамою бен Ладеном. Президент США Джордж Буш оголосив війну тероризму, а війська Сполучених Штатів вторглися на територію Афганістану, аби змістити талібів, які переховували представників "Аль-Каїди". Бен Ладена спецпризначенці США ліквідували у травні 2011 року в Пакистані, де він переховувався.

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