"Очі блищать, мозок не встигає за мовою": Путін виступає публічно після прийому сильних стимуляторів

Російський політолог і колишній професор російської школи, в якій готують розвідників і дипломатів, Валерій Соловей стверджує, що президент РФ Володимир Путін приймає сильно діючі препарати, щоб поправити здоров'я, що стрімко погіршується.

Про це пише видання The Mirror.

За словами Солов'я, 70-річний глава Кремля приймає дуже сильні стимулятори перед виходом на сцену.

"Володимир Володимирович перед публічними виступами, якщо він виступає, він, як каже молодь, "під спідами" — дуже сильні стимулятори. Очі блищать, мозок не встигає за мовою, мова його явно випереджає. Це дуже добре помітно", — сказав він.

Валерій Соловей також згадав про те, що Путін ретельно готується до публічних виступів та зустрічей із закордонними колегами. Він приймає "спеціальні ліки", щоб чотири години виступати на переговорах і виглядати переконливо.

Раніше стало відомо, що Путін переїхав до офісу в Кремлі, що добре охороняється. Все через стрес i війну в Україні. Донедавна він, як відомо, жив у підмосковній резиденції в Ново-Огарьово.

Видання The Sun з посиланням на витік електронних листів Кремля пише, що Путіна регулярно "напихають" всілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін’єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози, який йому нещодавно діагностували.

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