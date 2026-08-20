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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Очі чоловіка пожовкли у 25 років після багатьох років вживання сидру, горілки та антисептика для рук

Багаторічна залежність від сидру, горілки та навіть антисептиків призвела до важкого ураження печінки у 25-річного чоловіка, який усвідомив усю критичність свого стану лише після того, як побачив у дзеркалі пожовклі білки очей.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Тобі Вінсон

Тобі Вінсон / © mirror.co.uk

Тобі Вінсон, 36-річний британець із містечка Бродстейрс (графство Кент), розповів про свою важку семирічну боротьбу з алкогольною залежністю, яка ледь не коштувала йому життя у 25-річному віці. Тоді чоловік раптово помітив у дзеркалі, що білки його очей набули зловісного жовтого відтінку.

Про це пише видання The Mirror.

За словами Тобі, на піку хвороби він міг випивати до півтора літра горілки на день, а згодом перейшов на колосальні дози — дев’ять літрів міцного білого сидру щодня.

Аби «звільнити місце» для чергової порції алкоголю, йому доводилося щоранку викликати в себе блювоту. Коли ж доступу до спиртного не було, у хід ішли навіть спиртовмісні антисептики для рук.

Страшний симптом і важка ломка

Залежність стала настільки сильною, що будь-які спроби різко відмовитися від алкоголю супроводжувалися галюцинаціями, важкими судомами та панічним страхом перед абстинентним синдромом (абстиненцією).

Проте вирішальний момент стався того дня, коли Тобі випадково глянув у дзеркало.

«Це викликало в мене мороз по шкірі. Я мигцем побачив своє відображення і мусив подивитися вдруге. Білки моїх очей стали мутно-жовтими», — пригадує чоловік.

Саме цей симптом — жовтяниця, викликана відмовою печінки через ураження алкоголем, — змусив його усвідомити, що час спливає і без термінової медичної допомоги він просто помре.

Лікарі діагностували у 25-річного юнака важку хворобу печінки, що стало для нього останнім попередженням і початком тривалого шляху до тверезості.

Раніше ми публікували короткий тест із чотирьох питань, який допоможе визначити, чи є у вас проблеми з алкоголем.

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