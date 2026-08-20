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Очі чоловіка пожовкли у 25 років після багатьох років вживання сидру, горілки та антисептика для рук
Багаторічна залежність від сидру, горілки та навіть антисептиків призвела до важкого ураження печінки у 25-річного чоловіка, який усвідомив усю критичність свого стану лише після того, як побачив у дзеркалі пожовклі білки очей.
Тобі Вінсон, 36-річний британець із містечка Бродстейрс (графство Кент), розповів про свою важку семирічну боротьбу з алкогольною залежністю, яка ледь не коштувала йому життя у 25-річному віці. Тоді чоловік раптово помітив у дзеркалі, що білки його очей набули зловісного жовтого відтінку.
Про це пише видання The Mirror.
За словами Тобі, на піку хвороби він міг випивати до півтора літра горілки на день, а згодом перейшов на колосальні дози — дев’ять літрів міцного білого сидру щодня.
Аби «звільнити місце» для чергової порції алкоголю, йому доводилося щоранку викликати в себе блювоту. Коли ж доступу до спиртного не було, у хід ішли навіть спиртовмісні антисептики для рук.
Страшний симптом і важка ломка
Залежність стала настільки сильною, що будь-які спроби різко відмовитися від алкоголю супроводжувалися галюцинаціями, важкими судомами та панічним страхом перед абстинентним синдромом (абстиненцією).
Проте вирішальний момент стався того дня, коли Тобі випадково глянув у дзеркало.
«Це викликало в мене мороз по шкірі. Я мигцем побачив своє відображення і мусив подивитися вдруге. Білки моїх очей стали мутно-жовтими», — пригадує чоловік.
Саме цей симптом — жовтяниця, викликана відмовою печінки через ураження алкоголем, — змусив його усвідомити, що час спливає і без термінової медичної допомоги він просто помре.
Лікарі діагностували у 25-річного юнака важку хворобу печінки, що стало для нього останнім попередженням і початком тривалого шляху до тверезості.
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