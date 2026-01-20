Очікування і реальність: українка поділилася враженнями про життя в Азії (фото)

Українка, яка жила в кількох країнах Азії, розповіла, чому страхи щодо медицини, житла та безпеки не підтвердилися / © Associated Press

Українська блогерка Саша, яка після року життя в Польщі переїхала до Азії, розповіла про власний досвід проживання у країнах регіону та спростувала поширені уявлення про побут, медицину й безпеку. За її словами, реальність виявилася значно кращою, ніж очікування.

Про це вона розповіла на сторінці Kanevvska.

За час подорожей дівчина встигла пожити й побувати в Таїланді, В’єтнамі, Малайзії, Індонезії та на Філіппінах. Перед переїздом вона, як зізнається сама, мала чимало сумнівів, однак більшість з них так і залишилися міфами.

Фото / Скрин: instagram Kanevvska

Одним з найбільших страхів була медицина. Блогерка очікувала низької якості послуг, черг і складнощів для іноземців. Натомість вона зазначає, що в багатьох азійських країнах повний медичний огляд коштує близько 100 доларів, до лікаря можна потрапити вже наступного дня, а результати аналізів часто видають у день звернення. У клініках працюють кваліфіковані спеціалісти, а пацієнтам за потреби надають перекладачів.

Фото / Скрин: instagram Kanevvska

Ще один стереотип стосувався транспорту та загального хаосу. За словами Саші, в містах доступні різні види пересування — від недорогих байків до сучасних авто й електрокарів, а сервіси таксі працюють стабільно та зручно.

Не підтвердилися й уявлення про житло. Блогерка розповідає, що орендує сучасну квартиру за 330 доларів на місяць, до вартості якої входять прибирання і регулярна заміна постільної білизни. Найдорожче житло, яке вона знімала, коштувало 650 доларів і включало сніданки, спортзал, басейн, охорону та сервіс.

Фото / Скрин: instagram Kanevvska

Побутові питання також не стали проблемою. За її словами, в Азії необов’язково готувати самостійно: повноцінний обід у кафе стане приблизно у 5 доларів, а десерт — у 2. Прання, сушіння і складання речей коштують недорого, а прибирання часто вже закладене до ціни оренди.

Саша також заперечує уявлення про тотальну антисанітарію. Хоча рівень чистоти може відрізнятися, у багатьох районах є доглянуті вулиці, охайні квартали та чисті пляжі. Окремо вона наголошує на відчутті безпеки: за її словами, в більшості місць вона почувалася спокійніше, ніж у деяких країнах Європи, зокрема завдяки доброзичливості місцевих жителів.

