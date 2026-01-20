ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
467
Час на прочитання
2 хв

Очікування і реальність: українка поділилася враженнями про життя в Азії (фото)

Українська блогерка, яка переїхала до Азії, розповіла про реальний рівень медицини, житла, цін і безпеки, спростувавши популярні міфи.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Очікування і реальність: українка поділилася враженнями про життя в Азії (фото)

Українка, яка жила в кількох країнах Азії, розповіла, чому страхи щодо медицини, житла та безпеки не підтвердилися / © Associated Press

Українська блогерка Саша, яка після року життя в Польщі переїхала до Азії, розповіла про власний досвід проживання у країнах регіону та спростувала поширені уявлення про побут, медицину й безпеку. За її словами, реальність виявилася значно кращою, ніж очікування.

Про це вона розповіла на сторінці Kanevvska.

За час подорожей дівчина встигла пожити й побувати в Таїланді, В’єтнамі, Малайзії, Індонезії та на Філіппінах. Перед переїздом вона, як зізнається сама, мала чимало сумнівів, однак більшість з них так і залишилися міфами.

Фото / Скрин: instagram Kanevvska

Фото / Скрин: instagram Kanevvska

Одним з найбільших страхів була медицина. Блогерка очікувала низької якості послуг, черг і складнощів для іноземців. Натомість вона зазначає, що в багатьох азійських країнах повний медичний огляд коштує близько 100 доларів, до лікаря можна потрапити вже наступного дня, а результати аналізів часто видають у день звернення. У клініках працюють кваліфіковані спеціалісти, а пацієнтам за потреби надають перекладачів.

Фото / Скрин: instagram Kanevvska

Фото / Скрин: instagram Kanevvska

Ще один стереотип стосувався транспорту та загального хаосу. За словами Саші, в містах доступні різні види пересування — від недорогих байків до сучасних авто й електрокарів, а сервіси таксі працюють стабільно та зручно.

Не підтвердилися й уявлення про житло. Блогерка розповідає, що орендує сучасну квартиру за 330 доларів на місяць, до вартості якої входять прибирання і регулярна заміна постільної білизни. Найдорожче житло, яке вона знімала, коштувало 650 доларів і включало сніданки, спортзал, басейн, охорону та сервіс.

Фото / Скрин: instagram Kanevvska

Фото / Скрин: instagram Kanevvska

Побутові питання також не стали проблемою. За її словами, в Азії необов’язково готувати самостійно: повноцінний обід у кафе стане приблизно у 5 доларів, а десерт — у 2. Прання, сушіння і складання речей коштують недорого, а прибирання часто вже закладене до ціни оренди.

Саша також заперечує уявлення про тотальну антисанітарію. Хоча рівень чистоти може відрізнятися, у багатьох районах є доглянуті вулиці, охайні квартали та чисті пляжі. Окремо вона наголошує на відчутті безпеки: за її словами, в більшості місць вона почувалася спокійніше, ніж у деяких країнах Європи, зокрема завдяки доброзичливості місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше українка розповіла про ціни, зарплати й життя в Аргентині. А її відео з розпакуванням продуктів з аргентинської крамниці викликало активні обговорення в Мережі.

Дата публікації
Кількість переглядів
467
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie