"Очікування стримані, але витискатимемо по-максимуму": Кулеба - про переговори з Росією в Туреччині

"Очікування стримані, але витискатимемо по-максимуму": Кулеба - про переговори з Росією в Туреччині

Очільник української дипломатії висловив надію, що представник країни-агресорки підійде до цих переговорів добросовісно.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився очікуваннями від переговорів з Росією, які заплановані на 10 березня у Туреччині. З боку РФ у них візьме участь очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров. Також у них візьме участь президент Туреччини Реджеп Ердоган.

"Готуємося до переговорів з моїм російським колегою міністром Лавровим. Завтра вони відбудуться. Ми зараз дуже серйозну проводимо роботу, щоб максимально ефективно їх провести. Але відверто вам скажу, що очікування у мене від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань, але, безумовно, будемо витискати по-максимуму.

Наш інтерес - це припинити вогонь, звільнити наші території і, безумовно, вирішення всіх гуманітарних катастроф, створених російською армією", - розповів Кулеба в прямому ефірі в Facebook.

Він наголосив, що завдяки героїзму оборонців, непорушності позиції президента Володимира Зеленського та спільним діям з партнерами, він їде на ці переговори з сильною позицією.

"Ми сильні, ми впевнені в собі, будемо витискати максимум в інтересах України та українського народу.

Що ми отримаємо на виході - це вже інше питання. Це залежить у тому числі від того, з якими інструкціями і директивами їде на ці переговори Лавров. Сподіваюся, він підійде до цих переговорів добросовісно, не з пропагандистської перспективою, а дійсно з задачею пошуку рішення, як припинити цю війну, розв’язану Росією" - додав Кулеба.

Читайте також: