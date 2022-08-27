Очікувано: Франція та Німеччина виступають проти заборони видавання віз росіянам

Франція та Німеччина виступають проти ініціативи запровадити візові санкції проти усіх категорій громадян країни-окупантки Росії.

У Франції та Німеччині пропонують не забороняти видавати віз тим громадянам, які не мають жодного відношення до путінської влади. Зокрема, це стосується студентів, художників, вчених, фахівців тощо.

Про це пише Bloomberg.

"Розуміючи стурбованість деяких держав-членів у цьому контексті, ми не повинні недооцінювати перетворювальну силу особистого досвіду життя в демократичних системах, особливо для майбутніх поколінь", – йдеться у документі.

Зазначається, як компроміс на зустрічі міністрів обговорюватиметься варіант, за якого росіянам для отримання короткострокових віз доведеться проходити додаткові бюрократичні процедури і сплачувати великі внески.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що литовські чиновники запропонують на регіональному рівні заборонити російським туристам в'їзд на свою територію.

Фото: ТСН.ua

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