"Чекаємо на підпис Байдена": Зеленський подякував Сенату за ухвалене рішення виділити 40 млрд дол. Україні

Президент Володимир Зеленський подякував Сенату США за схвалене рішення виділити Україні 40 мільярдів доларів допомоги та очікує на підпис американського лідера Джо Байдена, аби документ набув чиності.

Очільник України запевнив, що 40 млрд дол. - це "вагомий внесок США у відновлення миру в Україні, Європі та світі загалом".

Про це український президент написав на сторінці у Twitter.

"Вітаю схвалення Сенатом США законопроєкту про додаткові асигнування для України на 2022 рік. $40 млрд – вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом. Очікуємо на підписання закону", - прокоментував глава держави.

Варто зазначити, у середу, 19 травня, Сенат США затвердив надання Україні допомоги на $40 млрд. Так, 20 млрд дол. з цих коштів підуть на озброєння, решта – це пряма бюджетна допомога і гуманітарна. Сума рекордна, оскільки спочатку Байден просив виділити 33 млрд, проте за ініціативи демократів додали ще 7.

В Офісі президента зазначили, що "зброя – найкращий дипломат для Росії", так як інші шляхи вона не розуміє. "Дякуємо сенаторам та американському народу за підставлене плече й потужний внесок у відновлення світової безпеки", - написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

США таки надасть Україні 40 млрд доларів – Сенат встиг проголосувати

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