"Очікую доповіді": Зеленський повідомив, навіщо Умєров зустрічався з президентом Південної Кореї

Про що Рустем Умєров говорив із президентом Південної Кореї.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч на найвищому рівні міністра оборони України Умєрова в Республіці Корея.

Про це йшлося під час вечірнього звернення президента 27 листопада.

"За моїм дорученням. Рустем Умєров говорив із президентом Південної Кореї, зі своїм колегою – міністром оборони, а також з радником із питань національної безпеки. Коло питань – воно очевидне. Це все, що стосується залучення Росією Північної Кореї у війну проти України – всіх аспектів цього залучення. І те, що ми можемо зробити разом. Разом – для захисту наших народів і для безпеки наших регіонів", – зазначив Зеленський.

Наявність не лише ракет і снарядів з Північної Кореї в арсеналах Росії, але й солдатів на фронті, за словами президента України, – це глобалізація війни, на яку пішла Росія і яку тільки глобально можна зупинити.

"І по поверненню міністра Умєрова я очікую його доповіді щодо перемовин у Сеулі", – додав президент України.

Раніше вже йшлося про те, чому Південна Корея не поспішає надавати Україні військову допомогу. Зокрема керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак назвав три причини цього.

Читайте також: