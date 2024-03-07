Очільниця молдовської автономії зустрілася з Путіним і пожалілася на “утиски” від Кишинева

У середу, 6 березня, башкан (голова) Гагаузії, яка є автономною територією Республіки Молдова, Євгенія Гуцул зустрілася з російським диктатором Володимиром Путіним і, за її словами, обговорювала з господарем Кремля “складні геополітичні та регіональні питання”.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що зустріч відбулася на полях Всесвітнього конгресу молоді в російському місті Сочі.

Гуцул заявила, що поскаржилася Путіну на “беззаконні дії влади в Молдові”, яка, начебто, мстить за “громадянську позицію та відданість національним інтересам”. Лідерка автономної території стверджує, що Кишинів “обмежує бюджет, порушує законні права та провокує дестабілізацію в Гагаузії”.

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“Російський лідер [Путін] пообіцяв надати підтримку Гагаузії та гагаузькому народу у відстоюванні наших законних прав, повноважень та позицій на міжнародній арені”, — заявила Гуцул.

Нагадаємо, раніше невизнане Придністров’я звернулося до Росії – Ради Федерації та Держдуми – з проханням захистити від економічного тиску Молдови, посилаючись на начебто проживання в регіоні 220 тисяч російських громадян.

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