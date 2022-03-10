Війна Росії проти України обернеться для РФ неминучим дефолтом через запроваджені санкції - очільниця МВФ

Війна Росії проти України обернеться для РФ неминучим дефолтом через запроваджені санкції - очільниця МВФ

Тим часом росіяни цілодобово стоять у довжелезних чергах до банкоматів.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що дефолт Росії, який вже близький, є через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення до України.

З такою заявою вона виступила 10 березня.

Варто зазначити, про те, що Росії не уникнути дефолту, раніше повідомляло міжнародне агентства Fitch Ratings. Суверенний дефолт неминучий. Ця рейтингова дія сталася після зниження довгострокового РДЕ в іноземній валюті до "B" 2 березня, і, на нашу думку, зміни, які відбувалися відтоді, ще більше підірвали готовність Росії обслуговувати державний борг.

Нагадаємо, що у багатьох обмінниках в Росії закінчилася валюта, вони не відкриваються, оскільки порожні. А Банк Росії ухвалив рішення "у зв'язку зі складною ситуацією" не відкривати торги акціями. Тим часом росіяни цілодобово стоять у довжелезних чергах до банкоматів.

Раніше США та ЄС припинили постачати до Росії долари та євро готівкою.

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