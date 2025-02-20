Очільниця МЗС Німеччини була жертвою сексуальних домагань: відверте зізнання політикині

Неприємну ситуацію Анналена Бербок пережила в підлітковому віці під час поїздки в шкільному автобусі.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок розповіла про сексуальне домагання, якого вона зазнала в підлітковому віці.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesspiegel.

Відверте зізнання політична діячка, яка належить до партії “Союз 90/Зелені”, зробила у подкасті G Spot, коли мова зайшла про рух Me Too, що привертає увагу до проблеми сексуальних домагань.

Бербок розповіла, що в підлітковому віці під час поїздки в шкільному автобусі вона сіла поруч зі старшим чоловіком, який раптово поклав руку їй на ногу.

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“Мені знадобилося п’ять зупинок, щоб набратися сміливості й пересісти”,– сказала вона.

Політикиня додала, що тоді намагалася просто відсунутися подалі, не знаючи, як реагувати.

За її словами, тоді вона не могла правильно усвідомити ситуації, а лише з появою руху Me Too вона зрозуміла, що такі випадки є формою сексуального насильства.

Бербок зізналася, що через згадану ситуацію відчувала страх і сором, хоча всередині хотіла висловитися. "Сором має змінитися на інший бік", – наголосила вона.

Нагадаємо, минулого року зірку серіалу "Гра в кальмара", південнокорейського актора О Ен Су засудили до восьми місяців ув'язнення з відстрочкою на два роки через сексуальні домагання.

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