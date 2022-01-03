Очільниця МЗС Німеччини летить до Вашингтона, аби обговорити агресію РФ проти України - Reuters

Це буде перший візит Бербок до Сполучених Штатів.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок цього тижня летить до США, де обговорить із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та іншими політиками конфлікт між Росією та Україною.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника МЗС Німеччини.

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За даними видання, зустріч між очільницею МЗС та держсекретарем США Ентоні Блінкеном запланована на 5 січня. За словами речника, це буде перший візит Бербок до Сполучених Штатів. На порядку денному під час розмови будуть піднімати питання про:

майбутній діалог із Росією,

клімат,

зовнішню політику,

зміцнення демократії.

Натомість, за даними російської інформагенції "Інтерфакс", які посилаються на власні джерела, повідомляється, що зустріч відбудеться 6 січня у Москві, де заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак прийматиме колег Йенса Пльотнера (Jens Plötner) та Еманнуеля Бонна.

Тим часом у Німеччині оголосили, що політичні радники очільників України, Франції, Німеччини та Росії на цьому тижні проведуть окремі зустрічі в різних форматах.

Слід зазначити, нова очільниця МЗС Німеччини не підтримує ідею постачання зброї Україні. Бербок наголосила, що конфлікт між Україною та РФ має вирішитися винятково дипломатичним шляхом.

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