Очільниця МЗС Великої Британії напередодні візиту до України захворіла на коронавірус

У міністерки був запланований візит до України 1 лютого.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка мала прибути до України з офіційним візитом завтра, 1 лютого, отримала позитивний результат на коронавірус.
Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
Вона зазначила, що захворіла, попри те, що отримали три дози вакцини. У зв'язку із хворобою британська дипломатка пішла на самоізоляцію.
"Сьогодні ввечері я здала позитивний результат на Covid. На щастя, у мене зроблено три вакцини, і я буду працювати з дому, поки буду ізольована", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, до Києва цього і наступного тижня з візитом приїде низка "іноземних топпосадовців", серед яких була голова британського МЗС Ліз Трасс.
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