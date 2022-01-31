Очільниця МЗС Великої Британії напередодні візиту до України захворіла на коронавірус

Очільниця МЗС Великої Британії напередодні візиту до України захворіла на коронавірус

У міністерки був запланований візит до України 1 лютого.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка мала прибути до України з офіційним візитом завтра, 1 лютого, отримала позитивний результат на коронавірус.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

Вона зазначила, що захворіла, попри те, що отримали три дози вакцини. У зв'язку із хворобою британська дипломатка пішла на самоізоляцію.

"Сьогодні ввечері я здала позитивний результат на Covid. На щастя, у мене зроблено три вакцини, і я буду працювати з дому, поки буду ізольована", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, до Києва цього і наступного тижня з візитом приїде низка "іноземних топпосадовців", серед яких була голова британського МЗС Ліз Трасс.

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