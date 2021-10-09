Очільниця CDC заявила, що терміни завершення COVID-пандемії залежать від людської поведінки

За словами експертки, багато що залежить від поведінки людей, які поки що "борються одне з одним, а не зі спільним ворогом".

Директорка Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі не може спрогнозувати терміни завершення пандемії COVID-19. За її словами, зараз багато що залежить від людської поведінки.

Про це повідомляє CNBC.

"У нас зараз багато науки; у нас є вакцини, - вказала вона. - Що ми насправді не можемо передбачити - це людську поведінку. І людська поведінка в цій пандемії не дуже нам прислужилася".

Експертка з інфекційних захворювань попередила, що лише близько 55% населення США повністю вакциновано і, попри деякий додатковий захист серед нещодавно інфікованих людей, імунітету недостатньо для боротьби з більш заразним варіантом "Дельта".

"У варіанті "Дельта" R0 (базове репродукційне число, що означає середню кількість осіб, яких заразить хворий. - Ред.) складає 8 або 9, - зауважила Валенскі. - Це означає, що нам потрібен серйозний захист у суспільстві, щоб не захворіти".

І проблема в тому, продовжила вона, що хоча деякі громади мають високий рівень вакцинації та дуже хороший захист, "є групи, які мають дуже слабкий захист".

"І вірус не дурний - він збирається потрапити туди, - висловилася очільниця CDC. - Отже, насправді ваше запитання залежить від того, наскільки добре ми згуртовані як людство і співтовариство, щоб робити те, що нам потрібно робити в цих спільнотах, щоб захистити себе".

Але поки "ми боремося одне з одним, а не зі спільним ворогом, яким є вірус", - підсумувала експертка.

Тим часом в Україні з понад 44,13 мільйона населення повністю щепленими від коронавірусу вважаються понад 6 мільйонів людей.

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