Очільниця уряду Швеції подала у відставку через декілька годин після обрання

Як запевняють лідери партій, найімовірніше, Андерссон переоберуть на посаду прем'єр-міністра.
Нова прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон подала у відставку через кілька годин після того, як її обрали очільницею уряду.
Про це вона сказала на пресконференції, повідомляє SVT.
Партія зелених оголосила в середу, 24 листопада, що покине уряд після того, як шведський парламент проголосував за опозиційний бюджет, співавтором якого виступили антиімміграційні шведські демократи. Як пояснюють у партії, схвалений правими бюджет "сіє розбрат між людьми, передбачає урізання екологічних витрат і збільшення викидів".
Згідно з практикою, коаліційний уряд має піти у відставку, якщо партія вирішить вийти з уряду. Водночас Андерссон повідомила спікеру Андерасу Норлену, що вона все ще зацікавлена у керівництві соціал-демократичним однопартійним урядом. "Для мене це про повагу, я не хочу керувати урядом, де можуть бути підстави поставити під сумнів його легітимність", - сказала вона.
Поки невідомо, що буде далі з урядом Швеції. Як повідомили в офісі спікера Норлена, що там обговорить ситуацію з лідерами восьми партій і лише після цього оголосять рішення. Це може статися у четвер вдень.
Як зазначає лідер однієї з партії Енні Льоф, центристська партія звільнить Магдалену Андерссон як прем'єр-міністр під час нового голосування у зв’язку з оголошенням "Партії зелених" вийти з уряду. Однак під час нового голосування Магдалена Андерссон, найімовірніше, буде переобрана на посаду прем'єр-міністра.
Як повідомлялося, уряд Естонії вперше очолила жінка. Президентка Естонії Керсті Кальюлайд затвердила новий уряд країни, який очолила лідерка Партії реформ Кая Каллас.
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