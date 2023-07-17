Очільниця Єврокомісії назвала цинічним припинення "зернової угоди" Москвою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяву Російської Федерації про припинення дії "зернової угоди".

Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.

Очільниця Єврокомісії засудила такі дії Москви. Припинення дії "зернової угоди" Росією вона назвала цинічним кроком.

"Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську "зернову ініціативу", попри зусилля ООН і Туреччини. ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу", - заявила вона.

Нагадаємо, 17 липня закінчився термін договору "зернової угоди", яка була підписана між РФ та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022-го. Сьогодні представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди".

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган відреагував на заяву Росії про припинення "зернової угоди". Він назвав домовленості прикладом успішної дипломатії. Крім того, Ердоган наголосив, що поговорить на цю тему з президентом-диктатором РФ Володимиром Путіним у серпні.

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