Очільниця Єврокомісії закликала надати Україні та Молдові вступ до ЄС - Bloomberg

Учасники закритої зустрічі наголосили, що ці дві країни повинні прискорити реформи, аби почати можливі обговорення.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україні та Молдові необхідно буде надати право вступу до Євросозу.

Про це вона сказала під час зустрічі з послами країн Євросоюзу, пише Bloomberg.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що, надавши право на вступ цим країнам, можна запобігти потраплянню під вплив держав, які не поділяють цінності блоку.

Учасники закритої зустрічі наголосили, що ці дві нації, а також інші, які подали заявки на приєднання до ЄС, включаючи п’ять країн Західних Балкан, які є кандидатами, повинні прискорити реформи, щоб узгодити з правилами блоку.

Автори видання зазначають, що " країни-члени стикаються зі страхами щодо можливості багаторічної війни в Україні та конкуренції з Китаєм і США в економічному та технологічному плані, хоча багато хто починає хвилюватися про м ожливе повернення Дональда Трампа".

Очікується, що комісія ЄС оголосить у жовтні, чи рекомендуватиме розпочати офіційні переговори з Україною та Молдовою щодо набуття членства в ЄС.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна буде готова вступити до ЄС за два роки.

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