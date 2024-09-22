Очільник британського МЗС зробив важливу заяву щодо ударів по Росії

Україна та союзники обговорюють заходи, які повинні допомогти Україні не тільки утримувати лінію фронту.

На конференції лейбористів у Ліверпулі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що США повинні дозволити Україні завдавати ударів по цілях на території Росії.

Про це повідомляє видання The Guardian.

“Це критичний час для сміливості, терпіння та стійкості від імені союзників, які підтримують Україну", - зазначив він.

Девід Леммі вважає, що проблеми війни в Україні стануть глибшими та суворішими, особливо наприкінці 2025-го та 2026 року.

За його словами, Україна та союзники обговорюють заходи, які повинні допомогти Україні не тільки утримувати лінію фронту.

"Як міністр закордонних справ я, звичайно, не коментуватиму подробиці операції, тому що це може тільки допомогти Путіну. Але між союзниками в режимі реального часу йде обговорення того, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими", - наголосив очільник британського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільника МЗС Британії Девіда Леммі президент Володимир Зеленський наголосив на важливості для України якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, наданої США та іншими партнерами.

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