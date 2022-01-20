Очільник ЦРУ таємно відвідав Київ та Берлін: американські ЗМІ дізналися деталі візиту

Зокрема, Бернс та Шольц говорили про російську агресію та "Північний потік-2".

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс минулого тижня таємно відвідав Україну та Німеччину на тлі російської агресії. У Берліні він говорив з канцлером ФРН Олафом Шольцем, у Києві - з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

Про що говорили Бернс та Шольц

Видання пише, що директор ЦРУ та канцлер Німеччини говорили про:

ситуацію навколо українських кордонів через подальше нарощування військ РФ,

російський газопровід "Північний потік-2".

Зазначається, що очільник ЦРУ наголосив, що "Північний потік-2" потрібно заблокувати у разі подальшої агресії. За словами співрозмовників видання, такою є позиція США. Як пояснює виданню інформатор, Бернса відправили до Німеччини після того, як Шольц утримався від того, що Берлін заморозить російський газопровід у випадку ескалації в Україні.

Окрім цього, Бернс поінформував німецького канцлера Шольца та розвідувальників про можливі сценарії розвитку ситуації щодо України, якщо Кремль наважиться напасти.

У Києві Бернс зустрічався із Зеленським та представниками ГУР

Як пише CNN у Twitter, керівник Центрального розвідувального управління США Білл Бернс спілкувався з керівництвом української військової розвідки. Вони обговорили, наскільки великі ризики широкомасштабного вторгнення Росії до України. Також ситуацію на українських кордонах та шляхи її вирішення він обговорив із Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс минулого тижня здійснив робочий візит до України.

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