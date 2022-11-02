Очільник МЗС Британії пояснив, чому Путін передумав дати "задню" із "зернової угоди"

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що очільник Кремля Володимир Путін передумав виходити із "зернової угоди", бо зрозумів наслідки.

Про це він написав у твітер.

"Путін повинен припинити використання продовольства як зброї. Він усвідомив, що вистрілив собі в ногу, коли заборонив суднам заходити в українські порти, щоб вони завантажувалися зерном і годували світ", – написав Клеверлі у Twitter.

Також голова британського МЗС закликав до продовження Чорноморської зернової ініціативи після листопада "без подальших перешкод з боку Росії".

Putin must stop using food as a weapon.



He has realised he shot himself in the foot by stopping ships from entering Ukrainian ports to load up grain to feed the world.



The Grain Initiative must now be extended beyond November without further Russian impediments. — James Cleverly (@JamesCleverly) November 2, 2022

Росія хотіла вийти із "зернової угоди"

У Росії після вибухів на їхніх бойових кораблях у Криму заявили про вихід із зернової угоди. Президент Зеленський Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців висміяв РФ. Він сказав, що "тепер в України є пшениця-вбивця, яка топить російські адмірали".

Після цього Україна, ООН та Туреччина повідомили, що відновлюють роботу "зернового коридору" без згоди на це Росії. 2 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що рух суден "зерновим коридором" з України відновлено. Цьому передувала телефонна розмова між міністрами оборони Туреччини та Росії.

Російський диктатор Путін заявив, що нібито РФ отримала гарантії, що Україна не знищуватиме Чорноморський флот за допомогою гуманітарного коридору. А тому не буде виходити із угоди.

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