Очільник МЗС Фінляндії припустив, що війна може вийти за межі України

Очільник МЗС Фінляндії припустив, що війна може вийти за межі України

Голова Міністерства закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто висловив думку, що ймовірність того, що війна може може вийти за межі України, існує.

Він пояснив, що саме через те, що так ймовірність існує, наразі Захід так підтримує Україну у боротьбі проти Росії.

Про це пише CNN.

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"Звичайно, така ймовірність є. І тому зараз так важливо підтримувати Україну", - сказав Хаавісто.

Також голова МЗС Фінляндії впевнений, що цю війну виграє Україна, а Росія зазнає поразки.

"Вони можуть зберегти ситуацію, і в цьому сенсі вони можуть виграти цю битву. Я думаю, що вони, звичайно, морально на високому рівні. Вони дуже згуртовані. Їм потрібна наша підтримка", - додав він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що ймовірність переростання війни в Україні у Третю світову існує, однак на сьогодні вона дуже низька. За його словами, початок Третьої світової війни - це мрія очільника Кремля Володимира Путіна. І для цього він різними способами намагається втягнути у бойові дії в Україні силовий блок НАТО.

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