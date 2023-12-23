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Очільник МЗС Польщі назвав важливу умову для поразки РФ у війні

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Очільник МЗС Польщі назвав важливу умову для поразки РФ у війні

Радослав Сікорський / Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі наголосив, що Європа повинна мобілізувати свої зусилля.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив на важливості нарощування оборонного виробництва країнами-партнерами України, адже тактичні дії ЗСУ на фронті по відбиттю російської агресії навряд чи зможуть призвести до закінчення війни.  

Про це повідомляє пресслужба уряду Польщі.

"Україна має виграти, а Росія має програти. Це те, що ми думаємо, незалежно від того, хто при владі в Польщі", - заявив Сікорський.

Польський міністр зазначив, що коли Сили оборони України прогнали російських загарбників з Київщини та звільнили Херсон у ході контрнаступу – "ситуація була легшою".

За словами Сікорського, проблема полягає в тому, щоб всю економіку перевести на "військові рейки".

"Не можна виграти війну за допомогою тактичних зіткнень, проте шляхом виробництва. Якщо Європа мобілізує свої зусилля, Росія програє. Якщо Україна переможе, це підніме моральний дух усього вільного світу. Тому Україна має перемогти", - наголосив він.

Нагадаємо, 22 грудня новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва

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Дата публікації
Перегляди
379
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