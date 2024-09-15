Польський міністр зазначив, що в його країні працездатним біженцям хоча б не виплачують соціальну допомогу, як це роблять в країнах Західної Європи.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну.

Про це він сказав в інтерв’ю “Європейській правді”.

“Я ходжу у Варшаві до перукарні, і мене стриже український перукар молодого віку. Я питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?” — розповів польський міністр.

При цьому очільник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що в його країні таким працездатним біженцям хоча б не виплачують соціальну допомогу, тож вони повинні працювати, щоб заробляти гроші на прожиття .

“У західній Європі уряди більш щедрі. Але у мене є питання: чи нормально створювати фінансові стимули, щоб люди жили там, а не тут?” - задав риторичне запитання Сікорський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікровський уже заявляв, що країни Євросоюзу знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям.

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