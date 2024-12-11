Очільник МЗС Сибіга попередив Європу про масований гібридний наступ Росії

Разом з військовою агресією проти України Росія розпочала масований гібридний наступ на Європу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Європу про масований гібридний наступ Росії та запропонував нагальні кроки для захисту.

Про це йшлося у повідомленні МЗС України з посиланням на допис очільника міністерства в Х.

Сибіга наголосив, що РФ використовує всі гібридні інструменти — від пропаганди та кібератак до диверсій, саботажу, втручання у внутрішні справи та спроб дестабілізувати цілі країни.

"Грузія, Молдова та Румунія є лише останніми прикладами таких дій, але гібридні зусилля Росії тривають — від Західної Європи до Балканських і Балтійських держав", — додав він, а також закликав всі європейські уряди та суспільства усвідомити, що вони вже зазнали нападу, та об’єднати зусилля для протистояння зловмисному впливу Росії.

"Для оборони від цього гібридного наступу та захисту Європи необхідно вжити ряд нагальних кроків, зокрема повністю заблокувати російську пропаганду, посилити зусилля поліції та контррозвідки, зміцнити кіберзахист і зробити суворішою Шенгенську візову політику щодо громадян РФ", — наголосив він.

Андрій Сибіга також зазначив, що Україна має величезний досвід протидії різноманітним гібридним загрозам Росії — від кібератак до дезінформаційних кампаній і диверсій.

"Ми готові поділитися нашими найкращими знаннями та досвідом з європейськими партнерами, щоб допомогти зберегти стабільний демократичний розвиток", — написав Сибіга.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився про повалення режиму Асада. Він зауважив, що це демонструє неминучість краху диктаторів, які покладаються на президента Росії Путіна, адже він зраджує своїх союзників.

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