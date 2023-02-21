Очільник МЗС Словаччини послав Орбана та усіх прихильників Путіна у напрямку російського корабля

У своєму дописі у соцмережах словацький дипломат жорстко звернувся до всіх, хто у Європі підтримує "коаліцію Путіна", зокрема Орбан.

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер обматюкав проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за те, що він грає на руку Кремлю - закликає до "фальшивого миру" із РФ та відмовляється підтримувати Україну.

Про це головний дипломат Словаччини написав у Facebook.

У своєму дописі Качер жорстко звернувся до всіх, хто у Європі підтримує "коаліцію Путіна" і називає війну в Україні "не нашою".

"На вихідних їхній карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн", - йдеться у його повідомленні.

Голова МЗС Словаччини наголосив, як тільки Росія забире усіх своїх окупантів з України, тоді Захід перестане постачати зброю Києву, а допоки вони там є, то Європа буде підримувати український народ.

"Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", - наголосив Качер.

Він також розкритикував позицію експрем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, за словами Качера, хоче "путінського миру, як Орбан".

"Орбан робить в Угорщині те саме, що ми робили б у Словаччині, якби в уряді була партія Smer - SD (Роберта Фіцо. - Ред.). Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання: Иди на х**", - закінчив свій красномовний допис.

Нагадаємо, нещодавно між Словаччиною та Угорщиною виник дипломатичний скандал через слова міністра про Україну. Так, голова МЗС Словаччини Качер заявив, що Угорщина мала би територіальні претензії до Словаччини, якби Путін досяг успіху і захопив Україну. Угорська сторона була обурена такою заявою.

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