Очільник МЗС Великої Британії переконуватиме США і Канаду надати Україні танки – Sky News

Під час свого візиту до США та Канади, британський дипломат говоритиме про постачання необхідних Україні бойових засобів.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вирушає у дводенну поїздку до США та Канади. Очікується, що під час свого візиту він переконуватиме союзників передати України більше бойових засобів.

Як пише Sky News, у США британський міністр проведе зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Напередодні міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Великобританія відправить танки, артилерійські знаряддя та бронетехніку до України. За інформацією видання, Клеверлі має намір наголосити на цьому, аби переконати американців і канадців наслідувати приклад його країни.

"Очікується, що він наголосить на необхідності швидкого надання українцям відповідних бойових засобів, щоб вони могли виграти війну", – пише видання.

Окрім України, Клеверлі, як очікується, обговорюватиме торгівлю між Великобританією та США та вступ країни до Всеосяжної та прогресивної угоди про транстихоокеанське партнерство (CPTPP), одним з підписантів якої є Канада.

Нагадаємо, у понеділок, 16 січня, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив постачання для допомоги Україні танків Challenger 2, гармат та бронетехніки.

Водночас прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд його країни завжди намагається дослухатись до запитів України щодо військової допомоги для захисту країни від російських агресорів, але поки не готовий передавати танки Leopard 2.

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