Очільник Пентагону поговорив з міністром оборони РФ: Остін застеріг Шойгу щодо ескалації

Розмова відбулася на тлі інформації про вторгнення Росії.
У суботу, 12 лютого, глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони країни-агресора Сергієм Шойгу.
Про це повідомили у Міноборони Сполучених Штатів.
Розмова відбулася на тлі інформації про ймовірність вторгнення РФ до України "найближчими днями". Чиновники обговорили нарощування військової присутності Росії в анексованому Криму та навколо українських кордонів.
Втім, подробиць переговорів поки не повідомила ні американська, ні російська сторона. В Міноборони РФ лише наголосили: "Обговорено питання безпеки, що становлять взаємний інтерес".
Нагадаємо:
Президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала 1,4 год. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України.
Президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад одну годину Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.
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