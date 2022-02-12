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Очільник Пентагону поговорив з міністром оборони РФ: Остін застеріг Шойгу щодо ескалації

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Очільник Пентагону поговорив з міністром оборони РФ: Остін застеріг Шойгу щодо ескалації

Associated Press

Розмова відбулася на тлі інформації про вторгнення Росії.

У суботу, 12 лютого, глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони країни-агресора Сергієм Шойгу.

Про це повідомили у Міноборони Сполучених Штатів. 

Розмова відбулася на тлі інформації про ймовірність вторгнення РФ до України "найближчими днями". Чиновники обговорили нарощування військової присутності Росії в анексованому Криму та навколо українських кордонів.

Втім, подробиць переговорів поки не повідомила ні американська, ні російська сторона. В Міноборони РФ лише наголосили: "Обговорено питання безпеки, що становлять взаємний інтерес".

Нагадаємо: 

Президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала 1,4 год. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України. 

Президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад одну годину Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації. 

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