Очільник Пентагону розповів Резнікову подробиці своєї розмови із Шойгу

Міністри оборони США та України обговорили потреби української армії та домовилися підтримувати тісні контакти.

У неділю, 15 травня, міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з очільником Міноборони України Олексієм Резніковим. Голова Пентагону поінформував свого українського колегу, зокрема, про подробиці своєї недавньої розмови з російським міністром оборони Сергієм Шойгу, що відбулася 13 травня.

Про це йдеться на офіційному сайті американського оборонного відомства.

Під час цієї розмови Остін та Резніков обговорили ситуацію у місцях бойових дій та військові потреби України.

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Окрім того, очільник Пентагону надав інформацію про свою телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, в якій він закликав до негайного припинення конфлікту в Україні і підкреслив важливість підтримки каналів зв'язку.

“Міністр Остін підтвердив незмінну підтримку США суверенітету та безпеки України та зусиль з надання допомоги для зміцнення потенціалу України у протидії російській агресії”, - йдеться у повідомленні.

Міністри домовилися підтримувати тісні контакти.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині розповів, що такі зустрічі відбуватимуться щомісяця.

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