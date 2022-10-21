Очільник Пентагону вдруге від початку війни поговорив із Шойгу: у Міноборони США повідомили деталі

Перші переговори від 24 лютого між Остіном та Шойгу були у травні.

У п'ятницю, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу провели другі від початку повномасштабного вторгнення РФ переговори. Головною темою була війна в Україні.

Про це повідомляє оборонне відомство РФ.

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"Сьогоднішні переговори Шойгу з головою Пентагону – другі від початку спецоперації в Україні. Минулі були у травні, тема обговорення тоді була тією ж - актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні", - пишуть пропагандистські ЗМІ.

У Кремлі деталей розмови не розкривають.

Також багатослівною не була і американська сторона. На сайті Міноборони США поінформували, що Остін під час розмови із Шойгу підкреслив " важливість збереження ліній зв’язку" під час війни.

"21 жовтня міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Остін наголосив на важливості збереження ліній зв’язку в умовах війни проти України, яка триває", - коротко прокоментували розмову міністрів двох країн.

Росія погрожує ядерною зброєю

Очільник Кремля Володимир Путін на тлі поразок в Україні почав погрожувати ядерною зброєю. 29 вересня CNN з посиланням на розвіддані США поінформувало, що ймовірність того, що президент РФ застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Раніше в Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна.

Чиновник НАТО попередив, що будь-яке застосування Москвою ядерної зброї матиме "безпрецедентні наслідки" для Росії і "майже напевно" викличе "фізичну відповідь" з боку союзників і, можливо, з боку Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що потрібно бути готовими до будь-якого сценарію.

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