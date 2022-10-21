Очільник Пентагону вдруге від початку війни поговорив із Шойгу: у Міноборони США повідомили деталі

Перші переговори від 24 лютого між Остіном та Шойгу були у травні.
У п'ятницю, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу провели другі від початку повномасштабного вторгнення РФ переговори. Головною темою була війна в Україні.
Про це повідомляє оборонне відомство РФ.
"Сьогоднішні переговори Шойгу з головою Пентагону – другі від початку спецоперації в Україні. Минулі були у травні, тема обговорення тоді була тією ж - актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні", - пишуть пропагандистські ЗМІ.
У Кремлі деталей розмови не розкривають.
Також багатослівною не була і американська сторона. На сайті Міноборони США поінформували, що Остін під час розмови із Шойгу підкреслив "важливість збереження ліній зв’язку" під час війни.
"21 жовтня міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Остін наголосив на важливості збереження ліній зв’язку в умовах війни проти України, яка триває", - коротко прокоментували розмову міністрів двох країн.
Росія погрожує ядерною зброєю
Очільник Кремля Володимир Путін на тлі поразок в Україні почав погрожувати ядерною зброєю. 29 вересня CNN з посиланням на розвіддані США поінформувало, що ймовірність того, що президент РФ застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Раніше в Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна.
Чиновник НАТО попередив, що будь-яке застосування Москвою ядерної зброї матиме "безпрецедентні наслідки" для Росії і "майже напевно" викличе "фізичну відповідь" з боку союзників і, можливо, з боку Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що потрібно бути готовими до будь-якого сценарію.
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