Очільник Пентагону збирає у Брюсселі міністрів оборони майже з усього світу, щоб обговорити військову допомогу Україні

Очільник Пентагону збирає у Брюсселі міністрів оборони майже з усього світу, щоб обговорити військову допомогу Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня вирушить до Брюселля, щоб особисто провести засідання Контактної групи з оборони України.

Міжнародне турне, у межах якого передбачається зустріч з міністрами оборони майже з усього світу у Бельгії, голова Пентагону розпочне від вівторка, 7 червня.

Про це міністр оборонного відомства США повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Нарешті я поїду до Брюсселя (Бельгія), щоб провести наступну особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України. Лідери оборони буквально з усього світу будуть там, щоб обговорити кризу в Україні після неспровокованого вторгнення Росії", - написав очільник Пентагону.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний розповів, що самохідні гаубиці М109А3, надані у межах міжнародної допомоги від Норвегії, вже на передовій та з високою точністю вражають цілі та знищують російських солдатів.

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