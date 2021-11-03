Очільник російського регіону закликав співвітчизників записуватися татарами

Голова Держради Татарстану записав відеозвернення з приводу Всеросійського перепису населення.

Очільник Державної ради Татарстану (Російська Федерація) Фарід Мухаметшин вважає важливим збереження за татарами другого місця в Росії за чисельністю.

Як повідомляє “Татар-інформ”, про це він заявив у своєму зверненні до співвітчизників з приводу Всеросійського перепису населення у 2021 році.

За його словами, для татар цей перепис має особливе значення, оскільки вони живуть у різних частинах Росії.

“Роблячи висновки зі свого життєвого досвіду, можу сказати одне: де б ми не жили, якими б ми мовами не розмовляли, у наших жилах тече татарська кров, у генах зберігається пам'ять. Шановні співвітчизники, я закликаю вас записуватися у переписі татарами. Майбутнє нашого народу у наших руках”, - закликав голова регіонального парламенту.

Фарід Мухаметшин при цьому зазначив, що він навчався у російській школі, а татарську мову вивчив цілеспрямовано після обрання головою Держради Татарстану.

Нагадаємо, у російському Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд засудив чотирьох кримських татар, яких підозрюють у причетності до ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".

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