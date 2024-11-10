Очільник угорського МЗС заявив, що з перемогою Трампа наступного року в Європу повернеться мир

Керівник Міністерства закордонних справ Угорщини вважає, що перемога Дональда Трампа на виборах у США змінить хід війни, в Україні.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

Як заявив очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, перемога Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки "створила нову реальність у світі".

Він вважає, що майбутня адміністрація США займуть абсолютно протилежний, "промирний" підхід, що "ставить під сумнів і змушує змінити повністю провальну європейську стратегію постачання зброї, застосування зброї по території Росії та схвалення нових пакетів санкцій".

Сіярто зазначив, що перемога республіканця на виборах означає, що є хороший шанс наступного року повернути мир в Європу.

Очільник угорського МЗС переконаний, що це відкриває для Угорщини зовсім інші економічні можливості, й вона не буде більше витрачати ресурси на "виклики воєнного часу".

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО вважає, що Трамп не повинен дозволити Путіну відчути себе переможцем у війні проти України.

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