Очільник угорського МЗС заявив, що з перемогою Трампа наступного року в Європу повернеться мир

За словами міністра Петера Сіярто, Сполучені Штати займуть абсолютно протилежний, "промирний" підхід
Керівник Міністерства закордонних справ Угорщини вважає, що перемога Дональда Трампа на виборах у США змінить хід війни, в Україні.
Про це повідомляє угорське видання Telex.
Як заявив очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, перемога Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки "створила нову реальність у світі".
Він вважає, що майбутня адміністрація США займуть абсолютно протилежний, "промирний" підхід, що "ставить під сумнів і змушує змінити повністю провальну європейську стратегію постачання зброї, застосування зброї по території Росії та схвалення нових пакетів санкцій".
Сіярто зазначив, що перемога республіканця на виборах означає, що є хороший шанс наступного року повернути мир в Європу.
Очільник угорського МЗС переконаний, що це відкриває для Угорщини зовсім інші економічні можливості, й вона не буде більше витрачати ресурси на "виклики воєнного часу".
Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО вважає, що Трамп не повинен дозволити Путіну відчути себе переможцем у війні проти України.
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