Очільник ВООЗ обговорив із прем'єром Китаю розслідування походження COVID-19

Співрозмовники також обговорили можливість до кінця року вакцинувати від коронавірусу 70% населення світу.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус в суботу, 5 лютого, обговорив із прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном важливість співпраці для розслідування походження COVID-19.

Про це очільник ВООЗ повідомив у своєму мікроблозі в Twitter.

"Обговорили необхідність тіснішої співпраці у вивченні походження вірусу COVID-19, заснованому на наукових даних та доказах", - написав Гебреїсус.

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За його словами, співрозмовники також порушили питання глобальної мети до кінця року вакцинувати проти коронавірусної інфекції 70% населення світу.

"Ми обговорили COVID-19 і необхідність активних зусиль щодо "вакцинної справедливості" в цьому році, щоб вакцинувати 70% всього населення. Солідарність є ключем до забезпечення доступу та доступності вакцин", - підкреслив гендиректор ВООЗ.

Минулого року група вчених Всевітньої організації охорони здоров'я прибула до Китаю для розслідування походження COVID-19.

Після поїздки експерти ВООЗ назвали витік вірусу з лабораторії "вкрай малоймовірним", схилившись до версії щодо передавання коронавірусу від кажанів до людей через іншу тварину-носія.

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Водночас нагадаємо, що уряд КНР відмовився надати дослідникам ВООЗ необроблені, персоналізовані дані про ранні випадки COVID-19.

Уряди 14 країн, зокрема Австралії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Японії, Латвії, Литви, Норвегії, Південної Кореї, Словенії, Великої Британії та США, висловили занепокоєння доповіддю ВООЗ щодо походження COVID-19.

Згодом очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус визнав, що виключати версію витоку COVID-19 з лабораторії Уханьського інституту вірусології в Китаї поки що "передчасно".

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