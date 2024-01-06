Очільника Пентагону Остіна госпіталізували в перший день Нового року – яка причина

Зараз Ллойд Остін одужує та, як очікується, вже 6 січня повернеться до повноцінного виконання обов’язків.

Очільника Міністерства оборони США Ллойда Остіна госпіталізували 1 січня 2024 року до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

"Увечері 1 січня міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III госпіталізували в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда у зв'язку з ускладненнями після нещодавно проведеної планової медичної процедури", - повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Зараз Остін одужує та, як очікується, вже сьогодні повернеться до повноцінного виконання обов’язків. Також уточнюється, що поки глава Пентагону перебував у лікарні, його обов’язки виконувала заступниця міністра оборони Кетлін Хікс.

"У будь-який час заступник міністра оборони був готовий діяти від імені міністра і виконувати його повноваження, якщо це буде потрібно", -додав він.

Нагадаємо, Рустем Умєров та Ллойд Остін 22 грудня обговорили низку питань, серед яких, наприклад, засідання "Рамштайну".

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