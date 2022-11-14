Очільники ЦРУ та російської розвідки зустрічалися в Туреччині: у Білому домі повідомили теми переговорів

У Раді з національної безпеки США підкреслили, що метою зустрічі Бернса не було обговорення жодного врегулювання війни.

Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з очільником розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Зустріч відбулася в Туреччині.

Про це пише у Twitter журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, посилаючись на інформацію Білого дому.

Під час зустрічі американська сторона застерігла Росію від використання ядерної зброї в Україні.

‼️Білий дім: голова ЦРУ Вільям Бернс зустрівся із директором російської розвідки Наришкіним в Туреччині.Одна з тем - застереження Росії від використання ядерної зброї в Україні. В раді з нацбезпеки США наголосили, що зустріч не мала на меті обговорення жодного врегулювання війни. https://t.co/xJaQ9SV71x — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) November 14, 2022

"Ми дуже відкрито заявляли про те, що ми маємо канали для зв'язку з Росією з питань управління ризиками, особливо ядерними ризиками та ризиками для стратегічної стабільності. У рамках цих зусиль Білл Бернс перебуває сьогодні в Анкарі, щоб зустрітися зі своїм колегою з російської розвідки ", - сказав представник Ради національної безпеки США.

Також йдеться про те, що врегулювання війни в Україні не обговорювали.

"Він передає повідомлення про наслідки застосування Росією ядерної зброї та ризики ескалації стратегічної стабільності. Він також порушить справи про несправедливо затриманих громадян США", - додали у Раді.

Там заявили, що США поінформували Україну про зустріч до поїздки Бернса.

"Ми твердо дотримуємось нашого основного принципу: нічого про Україну без України", - додали у Раді з нацбезпеки США.

А також наголосили, що зустріч й не мала на меті обговорення жодного врегулювання війни.

Як повідомили пропагандистські російські ЗМІ, прессекретар очільника Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що в Анкарі відбулися "російсько-американські переговори". За його словами, переговори в Анкарі відбулися з ініціативи США.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров потрапив до лікарні через проблеми з серцем на Балі.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував рішення президента Росії Володимира Путіна не їхати на зустріч глав держав та урядів країн G20 на Балі.

Раніше повідомлялося, вона триватиме 15-16 листопада.

ТИм часом аналітики повідомляють, що ймовірність відведення військ Путіним з України нульова,

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