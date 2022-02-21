Очільники МЗС країн Балтії відвідають Україну цього тижня

Своїм візитом голови МЗС країн Балтії висловлюють солідарність з Україною.

Цього тижня до України прибудуть міністри закордонних справ країн Литви, Естонії та Латвії Габріелюс Ландсбергіс, Єва-Марія Лійметс та Едгарс Рінкевич.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в Twitter.

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За його словами, Україна вже перебуває під економічною, кібернетичною та військовою атаками. Тому один зі способів висловити солідарність з Україною - поїхати до Києва.

"Ми, міністри країн Балтії, збираємося туди в кінці цього тижня. Якщо і є місце, де політики ЄС повинні бути зараз - так це з нашими українськими друзями", - написав міністр.

Ukraine is already under attack: economic, cyber, military. One way to express solidarity with Ukraine is by going to Kyiv. We Baltic Ministers are going there later this week. If there is one place where EU politicians should be now – it‘s with our Ukrainian friends! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) February 21, 2022

Водночас дати та порядку денного візитів міністрів закордонних справ країн Балтії наразі немає.

Нагадаємо,голова МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс заявила про неможливість будь-яких поступок з боку Євросоюзу та НАТО під загрозою застосування сили Росією, а ситуацію біля кордонів України вона назвала "найбільшою кризою від часів Другої світової війни".

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