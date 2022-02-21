Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Очільники МЗС країн Балтії відвідають Україну цього тижня

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Очільники МЗС країн Балтії відвідають Україну цього тижня

Associated Press

Своїм візитом голови МЗС країн Балтії висловлюють солідарність з Україною.

Цього тижня до України прибудуть міністри закордонних справ країн Литви, Естонії та Латвії Габріелюс Ландсбергіс, Єва-Марія Лійметс та  Едгарс Рінкевич. 

Про це повідомляє міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в Twitter.

За його словами, Україна вже перебуває під економічною, кібернетичною та військовою атаками. Тому один зі способів висловити солідарність з Україною - поїхати до Києва.

"Ми, міністри країн Балтії, збираємося туди в кінці цього тижня. Якщо і є місце, де політики ЄС повинні бути зараз - так це з нашими українськими друзями", - написав міністр.

Водночас дати та порядку денного візитів міністрів закордонних справ країн Балтії наразі немає. 

Нагадаємо,голова МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс заявила про неможливість будь-яких поступок з боку Євросоюзу та НАТО під загрозою застосування сили Росією, а ситуацію біля кордонів України вона назвала "найбільшою кризою від часів Другої світової війни". 

Читайте також: 

Розвідка США: Росія створює привід для вторгнення та складає "розстрільні списки" активістів

Розвідка США: Росія створює привід для вторгнення та складає "розстрільні списки" активістів
Наступна публікація