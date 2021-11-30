Очільники МЗС країн НАТО у Ризі обговорять російські війська на українському кордоні

У зустрічі візьме участь і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Російські війська на українському кордоні та міграційну кризу обговорять сьогодні, 30 листопада, у Ризі очільники МЗС країн НАТО.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 листопада.

У дводенній зустрічі візьме участь і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, ця дискусія – нагода попрацювати над готовністю НАТО перейти від слів до реальної допомоги Києву на тлі агресивної поведінки Росії. До Риги також запросили й очільника МЗС Грузії.

Ще одна велика тема - масштабна міграційна криза на кордонах Польщі та Литви. Міністри НАТО обговорять шляхи її вирішення. Крім того, на порядку денному і підготовка наступного саміту альянсу в Мадриді.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Деякі експерти та європейські та американські чиновники припускають, що метою штучної міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки з боку Росії нової атаки проти України.

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