Очільник МЗС Бельгії мало не загинув під час обстрілу

Удар Ізраїлю по Бейруту / © Associated Press

Під час ізраїльського ракетного удару по Лівану очільник МЗС Бельгії Максим Прево перебував за кілька сотень метрів від місця обстрілу.

Про це він повідомив у своєму дописі в мережі Х.

Очільник бельгійського зовнішньополітичного відомства зазначив, що прибув до Бейрута, щоб висловити солідарність із сім’ями, які постраждали від насильницького конфлікту між Ізраїлем та «Хезболлою», та підтримати переговори про припинення вогню.

«Ізраїль без попередження завдав одного з наймасовіших ударів від початку бойових дій, в результаті якого, ймовірно, загинули сотні цивільних осіб. Ми були біля посольства з моєю делегацією, лише за кілька сотень метрів від місця влучання ракет», — додав Прево.

Бельгійський дипломат заявив, що припинення вогню між США, Ізраїлем та Іраном має поширюватися також і на Ліван.

Нагадаємо, Ізраїль у середу, 8 квітня, завдав масованого удару по Лівану. ЦАХАЛ заявив про найбільшу атаку та 100 цілей за 10 хвилин. Ударів було завдано по командних центрах та військових об’єктах «Хезболли» в Бейруті, Бекаа та південному Лівані.

Цього ж дня війська США та Ізраїлю обстріляли іранський нафтопереробний завод на острові Лаван. Іран відповів ударами по цілях у Кувейті, Бахрейні та ОАЕ.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу погодився на запропоноване Трампом двотижневе перемир’я з Іраном, але лише за умови відкриття Ормузької протоки та припинення атак у регіоні. Водночас Ізраїль не поширює це перемир’я на Ліван і залишає за собою право продовжувати бойові дії на цьому напрямку.