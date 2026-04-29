Очільник Пентагону пояснив, чому пишається війною в Ірані

Американський військовий міністр Піт Гегсет порівняв операцію в Ірані з минулими, тривалими війнами США в Іраку, Афганістані та В’єтнамі. При цьому він заявив, що через два місяці війни пишається її результатами.

Про це очільник Пентагону сказав у вступній промові на слуханнях у комітеті Палати представників США, передає New York Post.

«Через два місяці екзистенційної боротьби за безпеку американського народу Іран не може мати ядерної бомби. Ми пишаємося цим починанням. Я пишаюся тим, що президент Трамп мав мужність це зробити», — сказав він.

Гегсет також відповів критикам війни в Ірані на закиди щодо тривалості військової операції.

«Моє покоління розуміє, скільки часу ми були в Іраку, як довго були в Афганістані, скільки часу ми були у В’єтнамі», — нагадав він про участь США у воєнних діях за кордоном, які тривали роками.

При цьому Піт Гегсет назвав критиків війни в Ірані у Конгресі — як демократів, так і деяких республіканців — «найбільшим супротивником, з яким ми стикаємося на даний момент», назвавши їхні докори «безрозсудними, безвідповідальними та поразницькими».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс на закритих зустрічах ставив під сумнів те, як Міністерство оборони описує війну з Іраном. Зокрема, він цікавився, чи не применшує Пентагон масштаби скорочення запасів американських ракет.

Водночас президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив американським ВМС підготуватися до тривалої блокади Ормузької протоки. Так Вашингтон прагне посилити тиск на Тегеран

Тим часом розвідувальні служби США аналізують можливу реакцію Ірану на сценарій, за якого президент Дональд Трамп оголосить про односторонню «перемогу» у війні з Тегераном.

