Очільник уряду повідомив про вагітну міністерку, у якої буде "83 дитини"

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама / © Associated Press

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама дуже образно описав майбутній розвиток технологій на основі штучного інтелекту в державному управлінні. За його словами, віртуальна міністерка Дієлла, яка в уряді відповідає за сферу закупівель, «вагітна» і невдовзі в неї з’явиться «83 дитини», які стануть помічниками депутатів албанського парламенту.

Про це повідомило місцеве видання Shqiptarja.

Очільник уряду пояснив, що віртуальні помічники на основі штучного інтелекту будуть відстежувати все, що відбувається під час засідань у парламенті, робитимуть нотатки та надаватимуть пропозиції депутатам.

«[Наприклад], ти пішов за кавою, і забув повернутися на роботу. Коли ти повернешся, ця дитина розповість тобі, про що говорили, коли тебе не було, чи згадували твоє ім’я, і чи потрібно тобі контратакувати того, хто згадав тебе з негативних причин», — пояснив прем’єр.

Нагадаємо, Албанія стала першою країною у світі, де посаду в уряді отримала не людина, а штучний інтелект. Віртуальна чиновниця на ім’я Дієлла (у перекладі з албанської — «сонечко») відповідає за сферу державних закупівель.