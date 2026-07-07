Очільника канцелярії Навроцького внесли до бази "Миротворець": яка причина

Збіґнєв Богуцький / © Getty Images

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Очільника Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збіґнєва Богуцького внесли до бази сайту «Миротворець».

Про це свідчать дані центру «Миротворець».

Польського чиновника офіційно назвали «антиукраїнським пропагандистом». Досьє Богуцького вже доступне на порталі.

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Експерти центру виділили кілька ключових причин для такого рішення:

посягання на суверенітет України

спроби підірвати територіальну цілісність держави

участь в актах гуманітарної агресії

маніпуляція фактами для розпалювання ворожнечі між поляками та українцями

Зазначимо, скандал виник після заяви Богуцького, яку поширило польське агентство PAP. Коментуючи питання Волинської трагедії та ставлення до постаті Степана Бандери, глава канцелярії президента Польщі заявив, що, на думку польської влади та значної частини суспільства, «прославлення Бандери та його послідовників» не відповідає європейським і трансатлантичним цінностям. Водночас він використав формулювання «Східна Малопольща» щодо західних регіонів України.

Нагадаємо, лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський написав листа до своїх однопартійців, в якому знову висловився проти вступу України до Євросоюзу, допоки Київ не змінить історичну політику.

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